رجب بكار يثير الجدل من جديد برسالة غامضة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:38 م
رجب بكار
رجب بكار
رقية صلاح
أثار رجب بكار، لاعب فريق بيراميدز، الجدل مرة أخري بعدما نشر رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب بكار عبر صفحته الشخصية :" الناس للناس وبالناس وغير ذلك عبث"، ولم يوضح اللاعب المقصود من المنشور.


ويترقب بكار حسم الزمالك موقفه من الانتقال لصفوفه بعدما وقع على عقد لأربع سنوات مع القلعة البيضاء، ليختار وجهته القادمة بشكل نهائى فى الموسم القادم.


ويقدم بكار مستويات متميزة رفقة الفريق السماوي خلال الفترة الماضية ويعد من العناصر الأساسية في بيراميدز.

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