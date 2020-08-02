مران الأهلي: حالة وفاة تتسبب في غياب الحارس.. ومحاضرة من فايلر للاعبين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:36 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق، من التدريبات.

وأكد عبدالحفيظ، أن لطفي حصل على إذن بالغياب من الجهاز الفني عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة.

واستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

جاء ذلك بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى، بعد أن خاض الفريق وديتين أمام فريقي سموحة والجونة انتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًا وإفريقيًا.

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