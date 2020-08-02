متحدث الكنيسة عن فتح الكنائس غدا: نتابع التطورات ونحافظ على الإجراءات الأحترازية

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قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إعادة فتح الكنائس غدا: نتابع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطورات وباء كوفيد ١٩ وكل بيانات وزارة الصحة ووجدت الكنيسة انخفاض ملحوظ في اعداد المصابين والوفيات.



وتابع حليم، فى تصريحات لـ"الفجر"، أن الكنيسة قررت بدء الفتح التدريجي لعودة الصلوات ولكن بشروط احترازية مشددة وأهمها التباعد الإجتماعي حيث يكون لكل دكة شخص واحد فقط مع اجراء التطهيرات اللازمة.



واختتم: "ستظل تتابع الكنيسة تطورات وضع الوباء حتي تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".



وتستعد الكنائس المصرية والتى تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بداية من الغد للفتح التدريجى بعد شهور من الإغلاق نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا.



وذلك حسب ما أعلنه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال تصريحاته الأعلامية مؤكدا إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس وسط إجراءات وقائية واحترازية، مضيفا أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى.



كما أكد القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى بالإسكندرية، أن غدا سيتم إعادة فتح كنائس الإسكندرية لاستقبال المصلين وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بعد إغلاق دام نحو 4 أشهر منذ صدور قرار مجلس الوزراء بغلق المساجد والكنائس لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.



وأضاف القمص إبرا إيميل، في تصريحات صحفية، أن جميع كنائس الإسكندرية سوف تفتح أبوابها غدا الإثنين، وعددها نحو 100 كنيسة فى نطاق محافظة الإسكندرية، مع مراعاة الشروط التى وضعتها الكنيسة للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، حيث سيتم قبول المصلين بمعدل مصلى واحد لكل "دكة" داخل الكنيسة.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت إجراءات الفتح التدريجى للكنائس اعتبارا من، الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى ٢١ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بيان، السبت: «نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، طبقًا للبيانات اليومية التى أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين».



وأكد البيان أنه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من الإثنين ٣ أغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد فى كل مقعد (دكة)، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.



وأوضح أنه بالإمكان إقامة القداسات طوال أيّام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.