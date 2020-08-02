اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش بنسبة أقل من الاقتصادات الرئيسية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر

أظهرت بيانات صدرت اليوم، الأحد، أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل انكماشا بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول. ورغم ذلك، جاء اقتصاد البلاد جيدا مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.
 
وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هو ثاني أعلى نسبة ضمن 14 دولة تضم الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا، وذلك وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.
 
وأصدرت المنظمة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 13 من أصل 36 دولة، إضافة إلى ستة اقتصادات رئيسية أخرى، هي الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
 
وتصدرت الصين القائمة، حيث ارتفع اقتصادها بنسبة 11.5 في المئة في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو مقارنة بالربع السابق على ذلك.
 
وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 9.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

كما انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1 في المئة، والفرنسي بنسبة 13.8 في المئة، والإسباني بنسبة 18.5 في المئة.

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