"جريمة بشعة".. شاب يقتل شقيقه بسبب الميراث في الغربية

شهدت قرية شندلات التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، جريمة مقتل شخص على يد شقيقه بسبب الخلاف عل ميراث والدهما.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبعد المعاينة تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ على القاتل داخل المستشفى بعد إصابته.