"جريمة بشعة".. شاب يقتل شقيقه بسبب الميراث في الغربية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
شهدت قرية شندلات التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، جريمة مقتل شخص على يد شقيقه بسبب الخلاف عل ميراث والدهما.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبعد المعاينة تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ على القاتل داخل المستشفى بعد إصابته.

وبالتحري والفحص تبين أن المتهم "عبدالسلام.ن" أقدم على ذبح شقيقيه "اشرف.ن" بسبب القاء القتيل زوجة القاتل من أعلي سطوح منزلهم مما آصابها بجروح متعددة اثناء خلافهم على الميراث مستخدما سكينا فيما اصيب القاتل ايضا وتم نقلة للمستشفي لمحاولة اسعافة بعد تعرضة لاصابات اثناء مشاجرته مع شقيقة.

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