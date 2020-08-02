الصفاقسي يعلن جاهزية زكريا بن شاعة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
أعلن نادي الصفاقسي التونسي جاهزية لاعبه الجزائري زكريا بن شاعة بدءا من اليوم الأحد بعد تسوية وضعيته القانونية مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأفاد النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن بن شاعة سيكون على ذمة الإطار التدريبي للفريق بدءا من مباراة اليوم ضد اتحاد تطاوين بعد التنسيق مع رئيس اتحاد الكرة التونسي.

كان بن شاعة /23 عاما/ انتقل للصفاقسي قادما من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع أولوية الانتداب، وتعرض للإصابة أبعدته عن التدريبات.

وشهدت صفقة شراء اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات تعطيلا بسبب التأخر في دفع قيمة الصفقة قبل أن يعلن الصقافسي اليوم تسوية ملفه.

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