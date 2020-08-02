عاجل.. وفاة نجم شهير عقب تعرضه لأزمة صحية

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توفى النجم ويلفورد بريملي عقب تعرضه لأزمة صحية نقل علىى إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات وهو الممثل صاحب الشارب الشهير على شاشات السينما والبرامج التلفزيونية وذلك، عن عمر يناهز 85 عامًا.



ونعى وفاته النجم العالمى جون كلود فاندام، حيث نشر صوره لهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى الصورة التى مر عليها 27 عاما.





وكتب فاندام تعليقا على الصورة قائلا: "وداعًا يا عم دوفى.. RIP ويلفورد بريملى".



وذكرت مديرة أعمال الفنان الراحل، ليندا بينسكى متحدثة عن النجم الراحل قائله: "بريملى توفى يوم السبت أثناء دخوله المستشفى فى سانت جورج بولاية يوتا.. لقد كان فى وحدة العناية المركزة، حيث كان يتلقى العلاج"