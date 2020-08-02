سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت قرية المحمودية التابعة لمىكز دكرنس في محافظة الدقهلية، مصرع ربة منزل ألقت بنفسها من أعلى سطح منزل الزوجية، بعد مرور 35 يومًا من الزواج، وذلك لعدم رغبتها في الزواج.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع فتاة سقطت من أعلى منزل الزوجية.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس، وبالفحص تبين مصرع الزوجة "رضا.م.ط" 19 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالمحمودية التابعة لدكرنس.

وبسؤال والد الفتاة اتهم الزوج، "شعبان.م.ا" 28 عامًا، نجار، وحماتها "جازية.ع.ر".

وبالتحقيق مع الزوج، قال إن الزوجة ليلا غافلته وخرجت من شقة الزوجيه واعتلت سطح المنزل وألقت بنفسها، وبتكثيف التحريات تبين أن الزوجة تزوجت دون رغبتها.

وتم نقل الجثة لمشرحة دكرنس وجاء تقرير الطبيب بأن سبب الوفاه سقوط من اعلي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، خيم الحزن على أبناء مدينة نبروه في محافظة الدقهلية، لمنع وصول جثة مصري من الكويت، بسبب القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بحظر الطيران التجاري، إلى عدة دول بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، في منع وصول جثة مصري من هناك، والتي كان مقررًا لها أن تغادر الكويت في طائرة الساعة 7 ونصف مساء اليوم.

وقال وليد، شقيق شريف مصطفى جابر شقير، 46 سنة، والذي كان يعمل شيف في دولة الكويت، وتوفي في الكويت يوم الخميس الماضي نتيجة أزمة قلبية.

وأكد شقيق الشيف المتوفي بالكويت، أنه تم عمل إجراءات نقل الجثة لدفنه في مدينة نبروه، وفوجئنا بقرار حظر الطيران.

وأشار شقيق المتوفي بالكويت، إلى أنه تم الاستعداد لتشييع الجنازة فور وصول الجثة، وتم تغسيله هناك، وجرى حقنة بالفورمالديهايد لحفظ الجثة وكان جاهزا لرجوعه لمصر لكن عاد الثلاجة بسبب قرار الكويت المفاجئ بإيقاف جميع الرحلات.

وناشد شقيق الشيف الكويتي، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتدخل لرجوع الجثمان لدفنه في مسقط رأسه بالدقهلية.

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