فايلر يؤجل صفقة مدافع الأهلي الجديد

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.





فايلر يؤجل صفقة أسامة جلال

استقر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تأجيل التعاقد مع المدافع الدولي أسامة جلال، لاعب إنبي.





وكشفت مصادر صحفية أن فايلر، طلب تأجيل التعاقد مع أسامة جلال، لدراسة أوسع لجميع السير الذاتية المعروضة على الأهلي، لضم مدافع إلى جانب ياسر ابراهيم ومحمود متولي وأيضا رامي ربيعة، بالإضافة إلى تعويض غياب سعد سمير المصاب.





من جانبه طلب مسؤولو إنبي الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأحمر دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.





الجدير بالذكر أن أسامة جلال، قد كشف عن نيته في الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا في وقت سابق أنه تلقى، اتصالات مباشرة من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، خلال الفترة الماضية، للحديث بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.



