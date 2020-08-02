فايلر يؤجل صفقة مدافع الأهلي الجديد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:03 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

فايلر يؤجل صفقة أسامة جلال
استقر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تأجيل التعاقد مع المدافع الدولي أسامة جلال، لاعب إنبي.

وكشفت مصادر صحفية أن فايلر، طلب تأجيل التعاقد مع أسامة جلال، لدراسة أوسع لجميع السير الذاتية المعروضة على الأهلي، لضم مدافع إلى جانب ياسر ابراهيم ومحمود متولي وأيضا رامي ربيعة، بالإضافة إلى تعويض غياب سعد سمير المصاب.

من جانبه طلب مسؤولو إنبي الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأحمر دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن أسامة جلال، قد كشف عن نيته في الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا في وقت سابق أنه تلقى، اتصالات مباشرة من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، خلال الفترة الماضية، للحديث بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة اسامة جلال اخبار الرياضة ألأهلي

أخبار تهمك

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ أقل من ساعة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ ربع ساعة

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا