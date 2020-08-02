حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي: "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب"، مضيفًا: "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخري والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".



