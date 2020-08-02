حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي: "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب"، مضيفًا: "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخري والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".

وتابع حفتر، خلال كلمة له لأفراد الجيش الليبي: "الرئيس التركي أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، وسنواجهه بالرصاص"، مشيراً إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا، متعهداً بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.

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