حكاية أغنية.. "أهلًا بالعيد" صفاء أبو السعود كانت مترددة لغنائها.. وتحولت لأيقونة

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وهي "أهلًا بالعيد" للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.





بدأت الحكاية في أوائل الثمانينيات كان فريق أغنية "أهلا بالعيد" يبحث عن عمل يكون معادلًا "شعبيًا وطفوليًا" لرائعة كوكب الشرق أم كلثوم "يا ليلة العيد أنستينا" التي كتب كلماتها أحمد رامي، ولحنها رياض السنباطي.



كان الملحن جمال سلامة، يستمع دائمًا إلى أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، وكانت الأغنية الوحيدة التى تتردد في العيد، وكنت يرى أنها مخصصة للكبار، وكان يريد عمل أغنية عن العيد للأطفال.



ذهب لصديق عمره الشاعر عبد الوهاب محمد، وقال له نريد عمل أغنية للأطفال وأعطاه مطلع الأغنية "أهلًا أهلًا بالعيد" وقال له استكمل الكلمات، وقام بالإتصال بالفنانة صفاء أبو السعود وكانت وقتها أشهر مطربة تغني أغنيات الأطفال، وكانت تجمعم زمالة أثناء الدراسة في معهد الكونسرفتوار.



بعد سماعه لصفاء أبو السعود، مطلع الأغنية اندهشت وقالت له: "يعني إزاي هاقول أهلًا بالعيد..أهلًا بالعيد ؟ دي قليلة عليا، فقلت لها هتنجح وتكسر الدنيا".



اتصل الشاعر عبد الوهاب محمد، والموسيقار جمال سلامة، بالمخرج شكري أبو عميرة، أثناء تحضيرهما للأغنية.



وقال شكري أبو عميرة: "قررت تصوير الأغنية بالشوارع لتكون المشاهد أقرب إلى روحها، وساعدتني دراستي للهندسة في أن يظهر التصوير الخارجي بتقنية جيدة، خصوصًا أن الأغنيات حينها كان يتم تصويرها باستديو مغلق، وصورنا المشاهد بجوار جامعة القاهرة، بين حديقة الأورمان وحديقة الحيوان، صورنا أيضًا بعض المشاهد في برج القاهرة، وعلى العربة الحنطور مع البالونات لتخرج الأجواء واقعية ومعبرة عن جمهور الأغنية".



حملت كلمات الأغنية لبسًا لغويًا بالنسبة للأطفال، لم يكشف سره إلا قبل سنوات قليلة، يقول مطلعها: "أهلًا أهلًا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، العيد فرحة، وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد".



كان الجميع يخجل من الحديث عن عدم فهمه لسبب ذكر اسم "سعد نبيهة"، الذي سيجعل ذكرى العيد تستمر مرارًا، فكان يتم تجاوز هذا المقطع سريعًا.



فيما بعد، بل وحتى وقت قريب، اكتشف الجمهور كيف كانوا يسمعونها بشكل خاطئ، لم يدر في بال عبدالوهاب محمد، أن تسبب كلماته كل هذا الالتباس للأجيال، فلم ينتبه أحد حينها إلى أن عبارة "سعدنا بيها" سوف تفسر على أي نحو آخر أثناء التحضير للأغنية الذي استغرق 15 يومًا فقط، من تسجيل وتصوير ومونتاج.



كانت قد أعلنت صفاء أبو السعودن في تصريحات تلفزيونية سابقة "أنها كانت مترددة في أن تقبل بأداء الأغنية، إذ كانت قلقة من المقارنة مع أغنية راسخة مثل أغنية "يا ليلة العيد" للسيدة أم كلثوم، ولكنها تشجعت ووافقت"، ولاتزال الأغنية مستمرة منذ ما يقرب من أربعين عامًا بنفس مستوى النجاح، وتكسب مع كل عيد جمهورًا وأجيالًا جديدة تردد كلماتها على نحو صحيح بعدما صححت الأجيال المفردة التي حيرت الجميع لفترة من الزمن".



وأضافت أنها تحرص على سماع هذه الأغنية مع الساعات الأولى لأول أيام العيد بأعلى صوت، حيث تشعرها بفرحة العيد، وتذكرها بكواليس تصويرها.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، واستمرت إلى الآن لتتحول إلى أيقونة الاحتفال بالعيد، خاصة وأن كلماتها بسيطة.



وحصلت على أكثر من جائزة عالمية، وكرم عنها شكري أبو عميرة، كأفضل مخرج، ولاتزال الأغنية مستمرة منذ ما يقرب من أربعين عامًا بنفس مستوى النجاح، وتكسب مع كل عيد جمهورًا وأجيالًا جديدة تردد كلماتها على نحو صحيح بعدما صححت الأجيال المفردة التي حيرت الجميع لفترة من الزمن.