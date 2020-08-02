أحمد الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لفيلم "الحارث"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:45 م
الفيشاوي
الفيشاوي
شيماء يونس
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "الحارث"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات الإليكترونية.



وعلق الفيشاوي على البوستر الرسمي قائلا:" ليلة الحارث هي ليلة في فرح أبليس قريبا"، حيث جاء برد فعل إيجابي من متابعيه قائلين:" بالتوفيق أن شاء الله، هذا الشبل من ذاك الأسد، هيبقى عظيم"، ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد – خالد حال)".


ويشار إلى أن فيلم "الحارث" يصنف ضمن الأعمال الدرامية، يشارك به العديد من نجوم الفن منهم ‏ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب.




والجدير بالذكر أن أحمد يشارك في فيلم "30 مارس"، حيث يضم عدد من نجوم الفن منهم أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح‎، وهو من إخراج ‏أحمد خالد موسى، وتأليف حميد.

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