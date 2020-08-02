غادة عادل تستمتع بالإجواء الصيفية مع نجلها بالجونة

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شارك نجل الفنانة غادة عادل صورة جمعته بها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية بالجونة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وكتب نجل غادة عادل تعليقا على الصورة قائلا: "الحب من قلب الحدث كل سنة وانتو طيبين".



يذكر أن الفنانة غادة عادل تشارك في هذه الفترة في فيلم "قمر 14" وتأخذ دور البطولة بجانب خالد النبوي ودينا الشربيني وهادي الباجوري ويعتبر هو الفيلم الأول الذي استأنف التصوير عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.