الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 In Here.. ننشر طريقة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا عبر Site الشركة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 In Here.. ننشر طريقة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا عبر Site الشركة

تصدر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم الأحد الموافق 2/8/2020 في مصر، حيث يريد المواطنين معرفة طريقة الاستعلام عن فاتوره الكهرباء 2020، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020، بجانب  طريقة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا  من موقع الشركة.

تعمل الوزارة بكامل طاقتها حتى يحصل المواطنين علي افضل جوده، وان انتشار فيروس كورونا لم يسبب أي مشكلة بالوزارة، كما خصص جهازة  تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  موقع الكتروني ولمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة على الرابط التالي http://egyptera.org/ar/BillCalc.aspx.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد قللت من عدد العمالة وعدد ساعات العمل وذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا الفتاك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020

يتساءل عدد كبير من المواطنين الآن عن كيفية الاستعلام  ودفع  فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت، حيث خصصت الوزارة رابط خاص للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويستطيع المواطنين الان الدفع عن طريق خدمات فوري وامان ومميزه او عن طريق مكتب البريد وذلك حتى لا يختلط المواطنين مع محصلين الفاتورة، وذلك لأن الاختلاط المباشر يسبب حدوث العدوى ويجب أن ننوه هنا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد اي معامله ويجب أن يتم التعقيم بشكل مستمر ، وايضا يجب الالتزام بالجلوس بالمنزل حتي لا تعرض نفسك للخطر أو الاصابة بالفيروس لا قدر الله. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 In Here.. ننشر طريقة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا عبر Site الشركة

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