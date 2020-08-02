صحيفة: "أردوغان" ينثر الأموال على متطرفي الهند لتحقيق أحلامه التوسعية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفجر
يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولات زعزعة استقرار المنطقة العربية، ونشر مرتزقته في أنحاء متفرقة من العالمين العربي والإسلامي لتحقيق طموحاته في إحياء الخلافة العثمانية، أملاً في نهب ثروات المنطقة ووضعها تحت الاحتلال التركي مجدداً.

وبعيداً عن العالم العربي، يسعى أردوغان لمد نفوذه في الهند، وقالت مصادر هندية، إن "منظمات إسلامية متعددة تتمركز في ولاية كيرلا الهندية والشطر الهندي كشمير باتت تتلقى دعماً من مؤسسات تركية مختلفة محسوبة على الرئيس التركي أردوغان"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" أمس الأول.

وأكد مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، أن "هناك محاولة لنشر التطرف بين المسلمين الهنود وتجنيد الأصوليين بتعليمات من تركيا"، مشدداً على أن تقييمات حديثة من الحكومة الهندية باتت تعتبر تركيا "مركزاً للأنشطة المعادية للهند".

وقال مسؤولون آخرون في الحكومة الهندية، إن "الحكومة التركية مولت الزعيم الانفصالي المتشدد في كشمير والعضو في الحركة الإسلامية سيد علي شاه جيلاني لسنوات طويلة". مؤكدين، أن حجم الدعم بدأ يتزايد تدريجياً ما الأجهزة الأمنية الهندية إلى إجراء مراجعة شاملة للجهات المشبوهة والتي تتلقى دعماً من أطراف خارجية.

وأشارت التقارير، إلى أن حكومة أردوغان تقوم بتمويل المؤتمرات والندوات الدينية في مناطق مختلفة من الهند، وتعمل بقوة على تجنيد الأصوليين المتطرفين من المسلمين الهنود. وأوضحت، أن تركيا نقلت عدداً كبيراً من القياديين الأصوليين والمتطرفين إلى أراضيها لتعليمهم وتدريسهم في المراكز التركية تمهيداً لإعادتهم إلى مناطقهم في الهند والبدء في العمل على نشر أفكار أردوغان الاستعمارية.

وأشارت التقارير الأمنية الهندية، إلى وجود صلة بين منظمة إسلامية متطرفة تتخذ من ولاية كيرلا مقراً لها، وتركيا. وقالت التقارير إن العلاقة توثقت بين الطرفين بعد مد تركيا للمنظمة بالأموال والدعم اللازم لتوسيع وجودها في المجتمع الهندي المسلم.

ويرى مسؤولون استخباراتيون، أن تركيا استغلت موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في الهند بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، ليس لانتقاد التغيير الذي كان يُعتقد أنه قد يضر بمصالح المسلمين ولكن لتأجيج الاحتجاجات وتغذيتها بالمال اللازم لاستمرارها حتى زعزعة استقرار البلاد وبث الفوضى فيها.

وتؤكد التقارير، أن جهود التطرف التي تمولها أنقرة تمت بالتنسيق مع الدولة العميقة في باكستان. مشيرة إلى استغلال أردوغان أزمة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان للدخول إلى عقول المسلمين في المنطقة وإثارة غضبهم ضد الهند، وظهر ذلك جلياً خلال خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيه بشكل واضح إلى الأزمة الكشميرية. وخلال زيارته لباكستان في وقت سابق من العام الجاري، أكد أردوغان أن أهمية كشمير لتركيا هي نفس الأهمية التي تمثلها باكستان بالنسبة لأنقرة.

أخبار تهمك

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعة

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 5 ساعات

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا