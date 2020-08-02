ارتفاع حالات التسمم الغذائي في مخيم البقعة الأردني لـ88 حالة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة حالات التسمم الغذائي الثاني بمخيم البقعة إلى 88 حالة.

وقال مدير مستشفى "الأمير حسين" بلواء عين الباشا، محمد العابد، إن "الحالات التي دخلت وكانت تعاني من أعراض تسمم، غادر أغلبها المستشفى، باستثناء عدد قليل مازال تحت المراقبة الصحية".

وأضاف، أن "تصنيف الحالة الصحية للمصابين بالتسمم ما بين المتوسطة والحسنة ولا توجد أي خطورة عليهم".

وبحسب العابد، فإن "الحالات بدأت بالتناقص خلال الساعات القليلة الماضية، وهو مؤشر جيد على حالات الشفاء"، مؤكدا بأن "المستشفى بكامل جاهزيته لاستقبال أي حالات جديدة".

وصرح وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق اليوم، بأن "نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم في محافظة البلقاء، هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات".

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