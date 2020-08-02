حارس بيرنلي بديل كيبا في تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بحارس مرمى الفريق كيبا أريزابالاجا.





وأكدت صحيفة صن سبورت البريطانية أن تشيلسي يكثف جهوده من أجل التعاقد مع نيك بوب حارس مرمى بيرنلي والبالغ من العمر 28 عامًا.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مستقبل كيبا أصبح بعيدًا عن البلوز، حيث يخطط النادي اللندني لإرسال حارس مرماه إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة لإستعادة مستواه.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحارس الإسباني كيبا صاحب البالغ من العمر 25 عامًا ارتبط بالعودة إلى إسبانيا في الفترة المقبلة، حيث أبدى أشبيلية رغبته بالتعاقد مع حارس مرمى أتلتيك بيلباو السابق.











