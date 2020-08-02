بومبيو: ترامب بصدد اتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجيات الصينية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

وذكر بومبيو اليوم الأحد في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيتخذ في غضون الأيام القادمة إجراءات بحق شركات البرمجيات الصينية التي تسلم البيانات إلى حكومة بكين مباشرة، ما يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة القومي.

وتابع: "الرئيس ترامب قال "يكفي" ونعتزم إصلاح هذه المشكلة، ولذلك سيتخذ في غضون الأيام القادمة إجراءات بحق طيف واسع من المخاطر التي تشكلها البرمجيات المرتبطة بالحزب الشيوعي على أمننا القومي".

ووصف بومبيو مؤخرا الصين بأنها "الخطر المركزي لأوقاتنا"، مشددا على أن قنصلية بكين في مدينة هيوستن والتي قررت إدارة ترامب إغلاقها كانت "وكرا للجواسيس".

وأعرب الرئيس ترامب مؤخرا عن نيته حظر استخدام تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، على الرغم من ورود تقارير عن مفاوضات تخوضها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في مسعى للاستحواذ على التطبيق.

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