بومبيو: ترامب بصدد اتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجيات الصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.