بطولتان ورقم قياسي إفريقي.. ماذا قدم الفرنسي "كارتيرون" مع الزمالك؟ (أرقام)

يواصل الفريق الأول بالنادي الزمالك، استعداداته لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها السادس من أغسطس الجاري، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ويحتل الفريق الأول بالنادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ 49 نقطة، والمقاولون العرب الثاني برصيد 33 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثالث بـ32 نقطة.





ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 6 أغسطس الجاري على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.





وتعقد الجماهير البيضاء الآمال على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في إعادة الفريق لدائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز مجددًا بعدما ابتعد عنها بشكل كبير خلال مباريات الدور الأول بالبطولة المحلية.





وتولي باتريس كارتيرون تدريب الزمالك في 3 ديسمبر 2019، خلفًا للمدرب ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، ونجح في التتويج ببطولتين مع الأبيض كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، كما قاد الفريق الزملكاوي للصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه فريق الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.





أرقام كارتيرون مع الزمالك قبل عودة بطولة الدوري:

خاض الزمالك تحت قيادة المدرب الفرنسي 20 مباراة في مختلف البطولات، حقق 11 انتصارًا بنسبة (50%)، وتعادل في 7 مباريات بنسبة (40%)، وخسر مباراتين بنسبة (10%)، سجل فريقه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.





قاد كارتيرون الزمالك في 10 مباريات بالدوري الممتاز، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد مع الفريق 21 نقطة، من أصل 30 نقطة مستحقة له.





ولعب الزمالك 7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب الفرنسي، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الأبيض 8 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة وينتظره مواجهة صعبة ضد الرجاء المغربي.





استخدم الفرنسي "كارتيرون" خلال 193 يومًا قضاها مع الزمالك حتي الآن، 26 لاعبًا في جميع المباريات مع الفريق الأبيض، ويعد أشرف بنشرقي هداف الفريق تحت قيادته برصيد 8 أهداف، بينما يوسف إبراهيم "أوباما" الأكثر مشاركة بـ 18 مباراة، والأكثر صناعة للأهداف أيضا بـ 6 أهداف.





قاد الخواجة الفرنسي الزمالك في مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي وفاز على الترجي التونسي 3/1 وحصد لقب البطولة مع الفارس الأبيض، بينما خاض مباراة بكأس السوبر المصري ضد الأهلي وحسمها بركلات الترجيح بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، كما خاض مباراة بكأس مصر ضد الشرقية وفاز 3-1.





استخدم كارتيرون 26 لاعبًا في جميع المباريات مع الفريق الأبيض، ويعد أشرف بنشرقي هداف الفريق تحت قيادته برصيد 8 أهداف، بينما يوسف إبراهيم "أوباما" الأكثر مشاركة بـ 18 مباراة، والأكثر صناعة للأهداف أيضا بـ 6 أهداف.





رقم قياسي لـ"كارتيرون" في بطولات إفريقيا:

باتريس كارتيرون حقق مع الزمالك رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولات الإفريقية، بعدما أصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي بفريقين مختلفين، على نفس الملعب وأمام نفس الخصم.





وتوج كارتيرون بكأس السوبر الإفريقي مع الرجاء المغربي 2019 على حساب الترجي بالفوز عليه 2-1، وحصد اللقب مجددًا مع الزمالك 2020 على حساب بطل تونس أيضًا وتغلب عليه بنتيجة 3-1، وأقيمت المباراتين على ملعب "ثاني بن جاسم" الخاص بنادي الغرافة القطري.



