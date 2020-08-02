عاجل.. "الفجر" تنشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

"نتيجة الثانوية العامة، رابط نتيجة الثانوية العامة، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020، الثانوية العامة 2020، نتيجة الثانوية العامة 2020، أوائل الثانوية العامة"، كلمات عديدة تتصدر في مؤشرات البحث ويبحث عنها الملايين استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.





" الفجر " تستعرض في السطور التالية موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، فضلًا عن نشر رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة.





رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط التالي عقب ظهورها، والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.





كما يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلاله.





- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات سابقة، إنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، تمهيدا لإعلانها بشكل رسمي.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية موعد نتيجة االثانوية العامة 2020، رسميًا، ومن المقرر أن تظهر يوم الأربعاء المقبل، عقب اعتمادها الثلاثاء المقبل من قبل وزير التربية والتعليم.



إعفاء أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق

وأكد المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه لا يوجد أي تغيرات بقواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، وأن المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.





التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





وأكدت الوزارة، أن جميع الطلاب سيحصلون على حقوقهم دون الخضوع لأي ظلم، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، موضحة أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع الالتزام بما وضعته الوزارة من نماذج، مع التأكيد على أهمية المراجعة من أجل المصلحة العليا للطالب.





كان أدى 652289 طالبا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي تم تأجيلها 14 يوما عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط اجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.