فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
استقر السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موقفه بشأن مصير السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق الأحمر.

وأبدى فايلر رفضه لفكرة رحيل بادجي خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن بادجي مهاجم لديه العديد من المقاومات الجيدة، على الرغم من عدم حصوله على فرصة كاملة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكم عليه في الوقت الجاري خاطئ.

ويرى فايلر أن بادجي سوف يتألق في الموسم المقبل مع الفريق الأحمر خلال مشاركاته المحلية والإفريقية.

ويستهل الفريق الأول بالنادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.

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