آبل تستحوذ على شركة متخصصة في استخدام شرائح NFC لاتمام الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة آبل عن صفقة جديدة، حيث استحوذت الشركة الأمريكية على شركة Mobeewave الكندية الناشئة المتخصصة في استخدام شرائح NFC لاتمام الدفع الإلكتروني وذلك عبر وضع هاتفي آيفون أمام بعضهما البعض أو بطاقة ائتمان مع هاتف ليتم الدفع مباشرة بدون الحاجة لأي قطعة خارجية.





ولدى الشركة الكندية تقنية ثورية في مجال الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وبواسطة شريحة NFC. ومع وجود هذه الشريحة في هواتف آبل منذ آيفون 6، فإنه الآن سيمكن قبول المدفوعات بلمس الهاتف بأي هاتف آخر بدون الحاجة لقارئ خارجي. وبهذا يتحول آيفون إلى بوابة دفع الكتروني يمكن استخدامها بالاتجاهين بسهولة.





تتيح خدمة آبل باي لمستخدمي هواتف آيفون الدفع من هواتفهم عبر التلويح بها أو تقريبها من جهاز الدفع في المتاجر، لكن لو أردت أن تقبل المدفوعات فإنك كنت سابقاً تحتاج لجهاز قارئ خارجي يتم وصله بمنفذ الآيفون ويمرر فيه بطاقات الائتمان.





بحسب بلومبيرغ فإن الصفقة كلفت آبل بحدود 100 مليون دولار وتتضمن الحفاظ على فريق العمل.





وتجدر الإشارة أن Mobeewave تعاونت العام الماضي مع سامسونج على برنامج تجريبي لنقاط البيع في كندا، كما أن ذراع سامسونج الاستثماري لديه حصة في الشركة.