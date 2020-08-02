بوكيتينيو يوضح تصريحاته السابقة عن تدريب برشلونة

فسر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق تصريحاته السابقة عن تدريب برشلونة الإسباني.





وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية:"أود توضيح تصريحي السابق (أعمل في مزرعتي ولا أدرب البارسا)، وقتها قابلت بارتوميو عندما كنا نأخذ أطفالنا إلى المدرسة وظهرت شائعات كثيرة حول تدريبي لبرشلونة، قلت تلك الكلمات لكي أحسم الجدل، لم أقصد عدم إحترام البارسا، الآن أوضح ذلك لأنك في الحياة لا تعرف ما سيحدث".





وعن إقالته من توتنهام، علق بوكيتينيو قائلاً: "كنت سعيدًا في توتنهام ووقعت عقدًا مع النادي وانتهينا بشكل جيدًا جدًا وعلاقتنا لا تشوبها شائبة، دائمًا أقول ذلك ودون تواضع زائف، أننا أيضًا ارتكبنا أخطاء أدت إلى ما حدث".





وعن مستقبله، اختتم بوكيتينيو تصريحاته قائلاً: "المدربون يُسلمون مشاريع والمشاريع ستبحث عنهم، نحن نطلبُ مشروعًا، نريدُ ناديًا نكون فيه يدًا واحدة مع الرئيس أو الرؤساء الذين يؤمنون بنا لنكون منافسين. إذا جاء ذلك العرض، سأذهب إليه".











