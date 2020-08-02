دمشق: تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة 15 يوما اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين الـ 3 من شهر آب الجاري عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين الـ 3 من شهر آب الجاري عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.