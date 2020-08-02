دمشق: تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة 15 يوما اعتبارا من الغد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين الـ 3 من شهر آب الجاري عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار مدير أوقاف ريف دمشق الدكتور خضر شحرور في تصريح له إلى أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة للحيلولة دون انتشار وباء كورونا بمحافظتي دمشق وريفها وذلك لارتباط هذه الصلوات ببعض العادات الاجتماعية منعاً لحصول أي تزاحم لافتاً إلى أهمية وعي المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية انطلاقاً من القيم الإسلامية في الحفاظ على الصحة العامة أثناء الأوبئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الـ 22 من الشهر الماضي تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريفها واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا كما قررت تعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة بالمحافظتين حتى إشعار آخر.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ 40 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا