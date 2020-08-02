صاحب تمثال "مصر تنهض" يشرح فكرة التمثال ويوضح مكان عرضه

شرح النحات الدكتور أحمد عبدالكريم، صاحب التمثال المشابه لتمثال "مصر تنهض" والذي آثار جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا، فكره تمثاله، وأنها تمثل سيدة تنهض من كتلة حجرية.





وكان التمثال الذي انتشرت صورته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثار جدلًا واسعًا، مع اتهامات لصاحب التمثال بجفاف القريحة وقلة الإبداع، خصيصًا بعد ما ربط البعض بينه اسم وبين تمثال "نهضة مصر" للنحات محمود مُختار.





وأضاف عبد الكريم، أن التمثال لا يمثل أي جهة حكومية أو خاصة، كما أن التمثال لم يتم نحته كي يوضع في ميدان أو ما شابه.





وأشار إلى أنه لا يزال في مراحل العمل الأولى بالتمثال، الذي لم تمتمل صورته النهائية بعد، وتناول التمثال بالنقد قبل الانتهاء منه أساء إليه إساءة كبيرة.





كان محمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، قد قال إنه في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد، وتنشيطًا للحركة السياحية الداخلية.





وأعلنت الشركة، في بيان لها، الخميس الماضي، استمرار العمل بتخفيضات تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب حتى نهاية شهر أغسطس 2020، حيث ستكون التذكرة العادية بعد التخفيض 45 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، و65 جنيهًا بدلًا من 100 لتذاكر الـ VIP.





وأضافت الصوت والضوء، أن العروض باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيلة تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي مناطق الكرنك وادفو وأبو سمبل في تمام الساعة السابعة مساء.





وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر"، في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية، تم افتتاحه اوائل يوليو الجاري وسوف يستمر حتي يناير ٢٠٢١م.





جاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري للمعرض صباح اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى وزيري في متحف فيرجينيا للفن وذلك لتفقد المعرض.





وأكد وزيري أن إدارة المتحف تتبع جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بحيث يستقبل المعرض ٣٥ زائرا فقط كل ربع ساعة، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وذلك لمنع تكدس الزائرين.



