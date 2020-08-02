البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدي لوباء كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات
صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 70 مليون دولار لموريتانيا، موجهة للتصدي لوباء "كوفيد-19".

وقال مسؤول فرع موريتانيا في البنك الدولي، جان كلود تشاتشوانغ، في رسالة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لوباء كورونا "كوفيد- 19".

وأوضح أن البرنامج يسعى لدعم موريتانيا في جهودها المبذولة من أجل التصدي لآثار الوباء، والهادفة إلى حماية الطبقات الفقيرة من الأعباء الناجمة عن تلك الآثار، من خلال إرساء دعائم قوية تمكن من عودة الحياة الطبيعية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والسماح بتعزيز الشفافية في مجال الدين الخارجي.

وأضاف المسؤول نفسه أن البرنامج يرتكز على 3 دعائم أساسية، هي دعم الإصلاحات الهادفة إلى صون الحياة البشرية عبر تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي وجعل المتطلبات الصحية المرتبطة بالجائحة في المتناول مع خفض تكاليف المواد الاستهلاكية الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق، مطلع أبريل الماضي، على منحة بقيمة 5.2 مليون دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا.

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