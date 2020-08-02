البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدي لوباء كورونا

وقال مسؤول فرع موريتانيا في البنك الدولي، جان كلود تشاتشوانغ، في رسالة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لوباء كورونا "كوفيد- 19".

وقال مسؤول فرع موريتانيا في البنك الدولي، جان كلود تشاتشوانغ، في رسالة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لوباء كورونا "كوفيد- 19".