رئيس ألبانيا يعرب عن تقديره للدفعة القوية التي شهدتها العلاقات مع مصر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:04 م
وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
أعرب الرئيس الألباني إيلير ميتا، عن خالص تقديره للدفعة القوية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألباني، محمد خليل السفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، في إطار التوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله بتيرانا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن الرئيس الألباني قام خلال اللقاء بتجديد الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة ألبانيا.

ووجه الرئيس الألباني، الدعوة للشركات المصرية للاستثمار في بلاده باعتبارها بوابة الدخول للأسواق الاقتصادية لدول غرب البلقان.

وأعرب ميتا، عن سعادته بالزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر خلال العام الماضي ولقائه خلال الزيارة بالسيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الرئيس الألباني، الشكر للسفير المصري على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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