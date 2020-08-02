جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:02 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
صرح جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي أنه هناك طريقتين لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوز مازحا ًفي تصريحات صحفية:"ربما يتم ذلك في الأحلام أو في جهاز الألعاب الخاص بإبني، سأختار جاتوزو بقميص ميلان عندما كنت أقل بحوالي 20 كيلوجرام".

وعن مواجهة برشلونة، علق جاتوزو قائلاً:"نحن ذاهبون إلى برشلونة لكتابة صفحة مُهمة في تاريخ النادي والمدينة".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً:"لدي تشكيلة في رأسي لمواجهة برشلونة لكن علينا أولاً استعادة اللاعبين المُصابين".



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