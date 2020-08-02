نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على موعد إعلانها الرسمي





احتلت نتيجة الثانوية العامة 2020 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم 2 أغسطس 2020 في مصر، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2020 بفارغ الصبر، وذلك بعد انتهاء الامتحانات يوم 21 يوليو 2020 الماضي، وفيما يلي نقدم لكم الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الأسبوع عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020 ميلاديًا.





وقال مصدر مسؤل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قائمة الأوائل المبدئية للثانوية العامة 2020، تضم طلابًا من القاهرة والجيزة، وكذلك من محافظات الصعيد.





التعليم تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020





وفي نفس السياق، نفت وزارة التربية والتعليم، صحة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي 2019/2020، المتداولة على مواقع السوشيل ميديا، لافتة إلى أن الوزارة ستعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وناشدت بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات .





ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الإنتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020.





وعن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح هذا العام، فإنها مطئنة للطاب، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتًا إلى أن نسبة النجاح الثانوية العامة 2019 جاءت 78.6٪؜.





وتأتي مراحل تجهيز نتيجة الثانوية العامة لاعتمادها بعد عيد الأضحى وهى مرحلة ترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده أونلاين بـ"فيديو كونفرانس"، الأسبوع الماضي، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بعد عيد الأضحى.





وأشار شوقي إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يعيدون العام الدراسي فإنهم سيؤدون الامتحانات ورقيًا بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على "الأوبن بوك".





واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ يوم 22 اغسطس 2020.





وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الدور الأول، مباشرة في اليوم التالى لإعلانها رسميا واعتماد نسب النجاح.





كما حددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثانى هم من رسبوا في الدور الأول في مادتين فأقل وكذا من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانونى، والطلبة الذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر.





امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بدأت 21 يونيو وانتهت 21 يوليو، ووصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة: 667 ألفا و315 طالبا وطالبة وعدد لجان السير: 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.



