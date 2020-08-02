اعرف نتيجتك | "thanawia" نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم عبر موقع الوزارة.. سجل بياناتك واعرف نتائج 3 ثانوي

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم تشغل بال جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة لجميع الشعب العلمي والأدبي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال ساعات قليلة، وسنعرض لجميع طلبه الثالث الثانوي العام خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الثانوية العامة.





لا نزال نترقب مع طلاب وطالبات الثانوية العامة ظهور نتيجة ثالة ثانوي خلال الـ 48 ساعه المقبلة حيث تم الانتهاء من إعداد كشوف درجات الطلاب وقائمة بأسماء طلاب أوائل الثانوية العامة 2020 وبلغ عددهم 30 طالب وطالبة.









نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم





أجرت وزارة التربية والتعليم امتحانات نتائج شهادة الثانوية العامة 2020 الدور الأول خلال نهاية شهر يونيو الماضي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل ضمان سلامة وحماية طلاب الثانوية العامة وعدم انتشار عدوي الكورونا بين الطلبه، كما أشاد طلاب نتيجة الثالث الثانوي العام بمستوي امتحانات الدور الأول في أغلب المواد حيث لم يسجل الطلاب أي شكاوي إلا في مواد الفيزياء واللغة الإنجليزية والهندسة الفراغية.









نتائج الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم





اقترب اعتماد نتيجة ثالثة ثانوي عام 2020 من جانب وزير التربية والتعليم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، ونعرض لجميع طلابنا رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2020 من خلال هذه الخطوات:





قم بالنقر على رابط نتيجة الثانوية العامة

سيتم تحويلك إلي صفحة نتائج الطلاب.

انتظر ليتم تحميل الصفحة.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك.

قم بالنقر على اظهر النتائج.





وفي حال عدم تمكنك من الاستعلام عن نتائج ثالثة ثانوي يمكنك تسجيل بياناتك في تعليق أسفل الخبر من الاسم ورقم الجلوس لتعرف النتيجة فور اعتمادها وقبل الجميع.



