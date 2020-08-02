اعرف نتيجتك | "thanawia" نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم عبر موقع الوزارة.. سجل بياناتك واعرف نتائج 3 ثانوي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:58 م
الثانوية العامة 2020
الثانوية العامة 2020
اعرف نتيجتك | "thanawia" نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم عبر موقع الوزارة.. سجل بياناتك واعرف نتائج 3 ثانوي 

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم تشغل بال جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة لجميع الشعب العلمي والأدبي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة خلال ساعات قليلة، وسنعرض لجميع طلبه الثالث الثانوي العام خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الثانوية العامة.

لا نزال نترقب مع طلاب وطالبات الثانوية العامة ظهور نتيجة ثالة ثانوي خلال الـ 48 ساعه المقبلة حيث تم الانتهاء من إعداد كشوف درجات الطلاب وقائمة بأسماء طلاب أوائل الثانوية العامة 2020 وبلغ عددهم 30 طالب وطالبة.


نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

أجرت وزارة التربية والتعليم امتحانات نتائج شهادة الثانوية العامة 2020 الدور الأول خلال نهاية شهر يونيو الماضي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل ضمان سلامة وحماية طلاب الثانوية العامة وعدم انتشار عدوي الكورونا بين الطلبه، كما أشاد طلاب نتيجة الثالث الثانوي العام بمستوي امتحانات الدور الأول في أغلب المواد حيث لم يسجل الطلاب أي شكاوي إلا في مواد الفيزياء واللغة الإنجليزية والهندسة الفراغية.


نتائج الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم 

اقترب اعتماد نتيجة ثالثة ثانوي عام 2020 من جانب وزير التربية والتعليم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، ونعرض لجميع طلابنا رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2020 من خلال هذه الخطوات:

قم بالنقر على رابط نتيجة الثانوية العامة.
سيتم تحويلك إلي صفحة نتائج الطلاب.
انتظر ليتم تحميل الصفحة.
قم بإدخال البيانات الخاصة بك.
قم بالنقر على اظهر النتائج.

وفي حال عدم تمكنك من الاستعلام عن نتائج ثالثة ثانوي يمكنك تسجيل بياناتك في تعليق أسفل الخبر من الاسم ورقم الجلوس لتعرف النتيجة فور اعتمادها وقبل الجميع.

اعرف نتيجتك | "thanawia" نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم عبر موقع الوزارة.. سجل بياناتك واعرف نتائج 3 ثانوي 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الثانوية العامه كورون اوائل الثانوية العامه الثانوية العامه الثانوية العامة 2020

أخبار تهمك

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ 38 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 5 ساعات

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ أقل من ساعة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عاجل .. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2018 بالأسم ورقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم الان

عاجل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 بالأسم ورقم الجلوس| اعرف نتيجتك الان

رابط سريع لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

استفسر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر (اعرف نتيجتك) | نتيجة الدبلوم نظام 5 و3 سنوات | رابط التعليم الفني

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بوابه الثانويه العامه | نتيجة 3 ثانوي (اعرف نتيجتك) | نسبة نجاح العينة العشوائية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا