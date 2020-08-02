تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

يسعي النادي الأهلي للحصول على خدمات باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، بعد رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق إلي نادي بيراميدز.





وفتح مسئولو النادي الأهلي باب المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلي إتفاق نهائي بخصوص التعاقد مع باهر المحمدي وانتقاله لصفوف القلعة الحمراء، لكن تتمسك إدارة الدراويش بشروط مالية كبيرة للموافقة على الاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الصيفي.





تعرف على سعر باهر المحمدي

واشترط مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرفض مسئولو الإسماعيلي انتقال "المحمدي" إلي النادي الأهلي خوفا من هجوم الجمهور ضدهم لتفريطهم في القوام الأساسي للفريق، وتفضل الإدارة احتراف اللاعب خارج مصر سواء في احد الدوريات الخليجية أو في أوروبا.





ويمتد عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي، لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.





عرض إماراتي يُهدد انتقال "المحمدي" للأهلي

ويحظي باهر المحمدي بإهتمام نادي العين الإماراتي الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولم تحسم إدارة الدراويش موقفها من العرض الإماراتي حتي الآن.



