اتحاد الصناعات: مبادرة "ما تغلاش عليك" تحرك السوق المحلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:01 م
مايغلاش عليك
مايغلاش عليك
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، إنه عقب مرور أسبوع على بدء مبادرة (ما تغلاش عليك) والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بدأت عملية البيع والشراء في تحريك السوق المحلي.

وأضاف البهي - الأحد- : "أن المبادرة تهدف إلى تشجيع شراء المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية في المقام الأول، كما تسهم في تحسين صورة القطاع الخاص المتمثل في الصناع والتجار، فضلا عن مساهمتها في زيادة الدخل عن طريق تحسين التحصيل الرسوم والضرائب التي تشكل نسبة كبيرة من أموال الخزانة".

وأوضح أن المبادرة لها دور فعال في تحسين ثقافة المستهلك المصري وتحفيزه على الشراء عن البعد "إلكترونيkا"، مشيدا بتوقيت تنفيذها من جانب القيادة السياسية ما ينعكس إيجابيا على حركة الأسواق خاصة في ظل تباطؤ حركة البيع والشراء..مشيرا إلى أنها تعد فرصة سانحة لتستعيد المصانع نشاطها، فضلا عن إمكانية تصريف المخزون لديهم.

وأكد أهمية استغلال المبادرة والعمل على التوسع في إنشاء شركات البيع الإلكتروني خاصة وأن هناك دولا عظمى حققت من خلال تلك الشركات مكاسب طائلة، كشركة (أمازون) التي أعلنت مؤخرا ارتفاع حجم مبيعاتها السنوية بنسبة 40% لتصل إلى 89 مليار دولار، وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس "كورونا" الذي عزز التسوق عبر الإنترنت.

ولفت البهي إلى أن الموقع الإلكتروني للمبادرة يقدم للعملاء البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ويضم نحو 4200 سلعة من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 20% في المتوسط، فضلا عن خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية الذي يبلغ عددها بحد أقصى 200 جنيه للفرد وللأسرة 1000 جنيه.

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