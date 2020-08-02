بعد حفلهما.. يارا والجسمي يتبراعان بأجرهما لليونيسيف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:14 م
يارا والجسمي
يارا والجسمي
شيماء يونس
أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة يارا، حفلهما الجماهيري الأول بعد جائحة كورونا، لتبدأ من خلاله عودة الحفلات بالعالم وذلك من دبي، من مسرح دار الأوبرا، ضمن حفلة "العيد والعطاء"، إذ تشاركا في تألقهما في الحفل الخيري، حيث خصصت أرباحه بالكامل لحملة اليونيسف.




تم اختيار النجمين لإحياء حفل دبي بعد أزمة فيروس كورونا، بعدما وقفت جميع الأعمال الفنية بفترة تجاوزت الستة أشهر، وذلك لأن كلاهما  تتميز أعماله الغنائية بالطرب، وهذا يتناسب مع المرحلة الزمنية التي يمر بها الجمهور في الفترة الحالية، وخصصت أرباح الحفل لدعم ممن تأثر من الأطفال فيروس كورونا، لتصبح بالكامل لدعم رؤية جديدة أطلقتها منظمة اليونيسيف.


قام الجسمي في الحفل بنشر أحدث أغانيه التي تحمل أسم "أهواك للموت" إذ تصنف بكونها أغنية رومانسية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقد تم نشره على القناة الرسمية على موقع الفيديوهات موقع اليوتيوب، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد ومن إشراف هزيم.



يذكر أن أخر أعمال يارا أغنية "الهروب" هو عنوان أخر اعمال يارا باللهجة الخليجية، وهي أغنية عتاب ذات موسيقى هادئة طغى فيها احساس يارا كالعادة، وهي من كلمات مجد الحان صمت، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.

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