"حرس الحدود": إنقاذ طفل ومقيم من الغرق

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالجبيل تضمن استقبالهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (994)، من أحد المتنزهين بشاطئ دارين، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلا على طوق سباحة، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع، وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة حيث تم نقله إلى مستشفى لتلقى الخدمة الطبية، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".