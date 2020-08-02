تدريبات تركية إسبانية في بحر إيجه رغم التوتر مع اليونان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر
كشفت وزارة الدفاع التركية، عن مشاركة فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية في تدريبات عسكرية مشتركة ببحر إيجه منذ يوم الخميس الماضي.

ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، فإن فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية شاركت في تدريبات مشتركة ببحر إيجه يوم 30 يوليو الماضي، تحت قيادة مجموعة البعثة البحرية الدائمة للناتو (SNMG-2)، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن تدريبات مشتركة بين القوات البحرية الأمريكية والتركية وسط البحر المتوسط وشرقه، جرت الثلاثاء.

يذكر أن اليونان أعربت عن استيائها الشديد من العمليات التركية قبالة الجزر اليونانية، كما دانت العمليات البحرية التركية على الحدود البحرية.

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