مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على فاران الجديد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:28 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي انضم إلى سباق الصراع على بدياشيلي نجم دفاع موناكو الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت شبكة TF1  الفرنسية بأن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع موناكو من أجل التعاقد مع بنوا بدياشيلي البالغ من العمر 19 عامًا.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة قوية على المدافع الشاب من كلا من ريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، حيث أن ريال مدريد يضع بدياشيلي على رأس أولوياته.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن بدياشيلي من خريجي موناكو ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق حتى الآن 46 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر وملقب بفاران الجديد.



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