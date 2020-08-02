الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

يواصل النادي الأهلي محاولاته لحسم التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إنتهاء إعارته مع الفريق نهاية الموسم الحالي.





وكان النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الفترة الماضية لضم رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني ثم رفعه لـ3 مليون إسترليني، ولم يوافق النادي الإنجليزي على هذا العرض أيضًا.





واشترط النادي الإنجليزي الحصول على 7 مليون جنيه استرليني في البداية للموافقة على رحيل رمضان صبحي للأهلي، قبل أن يوافق على تخفيض المقابل المالي لـ 5.5 مليون استرليني.





عرض جديد من الأهلي لضم رمضان صبحي

وقرر النادي الأهلي رفع القيمة المالية لضم رمضان صبحي، وحدد 4 ملايين جنيه استرليني ما يعادل (80 مليون جنيه) كحد أقصي لضم اللاعب المحترف في صفوف هيدرسفيلد تاون، وذلك بعدما انتهت إعارته بالقلعة الحمراء في 30 يونيو الماضي.





ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم رمضان صبحي بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.





ويعد هذا أكبر عرض مالي ممكن يقدمه الأهلي لضم رمضان صبحي، ولن يستطيع تلبية المطالب المالية للنادي الإنجليزي والذي يطلب الحصول على 5.5 مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب نهائيًا للقلعة الحمراء.





العروض تنهال على رمضان صبحي:

ويحظي رمضان صبحي بإهتمام عدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبل أبرزهم نادي أولمبياكوس اليوناني، وألميريا الإسباني المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بجانب أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي.



