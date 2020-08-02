تركيا تسلم الجزائر ضابط صف فر إليها بعد "استغلاله منصبه"

استعادت الجزائر ضابط الصف المتقاعد، قرميط بونويرة، من السلطات التركية بعدما كان قد فر من البلاد عقب ملاحقته بتهم استغلال منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.

استعادت الجزائر ضابط الصف المتقاعد، قرميط بونويرة، من السلطات التركية بعدما كان قد فر من البلاد عقب ملاحقته بتهم استغلال منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.