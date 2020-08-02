تركيا تسلم الجزائر ضابط صف فر إليها بعد "استغلاله منصبه"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر
استعادت الجزائر ضابط الصف المتقاعد، قرميط بونويرة، من السلطات التركية بعدما كان قد فر من البلاد عقب ملاحقته بتهم استغلال منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.

وحسب بيان مصالح الأمن، اليوم الأحد، فقد تم استلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الاثنين، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "النهار" الجزائري.

وجاء في البيان أنه: "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاصي التحقيق العسكري يوم الاثنين".

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.

كما كان بونويرة على تواصل مع عسكريين متقاعدين متواجدين بالخارج.

ويواجه هذا المتهم تهما كبيرة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

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