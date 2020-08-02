"التنمية الإفريقي" يمنح رواند مليون دولار لتنمية صادرت اللحوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر

وافق مجلس مدراء "بنك التنمية الإفريقي" على منحة قدرها 1 .1 مليون دولار لتنفيذ مشروع تعزيز وتنمية سلاسل إمداد وإنتاج اللحوم في رواندا، وتعزيز قدرة المنتجين على فتح أسواق لهم، وتقوية تجارة اللحوم المحلية وتصديرها عبر الحدود، وزيادة نصيب قطاع إنتاج الثروة الحيوانية في الاقتصاد الرواندي.

وذكرت وسائل إعلام إفريقية اليوم الأحد- أن المشروع، المقرر تنفيذه خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وأغسطس 2022، يركز على مناطق بعينها مثل "ربوافو" و"نياجاتري" و"جاكو" و"روسيزي"، وسينتفع منه بشكل مباشر أكثر من 650 من العاملين في مجالات إنتاج اللحوم سواء المنتجين أو المصنعين أو التجار، وتشكل النساء 74 في المئة منهم; إذ يعملن بصورة غير مشروعة في تجارة اللحوم عبر الحدود.

ويعد "مشروع سلاسل القيمة للتجارة التنافسية" عنصرا مكملا للمبادرة التي تعرف باسم "لحوم جاكو"، وهو مشروع رائد لتربية الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم أطلقته الحكومة الرواندية في عام 2015 لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم وتعزيز صادراتها إلى الخارج.

وتشير قائمة تمويلات المشروعات التي يتعهدها "بنك التنمية الأفريقي" في رواندا حتى نهاية فبراير 2020، إلى أن وصلت إلى 8 .1 مليار دولار وتتنوع بين مشروعات تنمية بنية تحتية أساسية (طاقة، ومياه وصرف صحي، ونقل) بنسبة 15 .79 في المئة. وتحظى قطاعات أخرى تهتم بتنمية المهارات والتنمية الاجتماعي بنسبة 48 .2 في المئة، علاوة على القطاع الخاص بنسبة 99 .9 في المئة.

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