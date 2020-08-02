احتجاجات وإضرابات لعمال مصافي النفط وقطاع البتروكيماويات تضرب إيران

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
وكالات
يواصل عمال في معامل النفط وقطاع البتروكيماويات في إيران، اليوم الاحد، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية وتأخر السلطات بصرف رواتبهم.

وأشارت تقارير إيرانية، إلى أن مطالب العمال الإيرانيين تتركز على ضرورة صرف الشركات للعاملين بها رواتبهم المتأخرة.

وتداول نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو توثق وقفات احتجاجية لعمال مصافي: لامرد، وبارسيان، وقشم، النفطية الواقعة في محافظة فارس، والتي أعلن فيها العمال إضرابهم عن العمل.

وواصل عمال شركة "هفت تبة" لصناعة السكر بمدينة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، احتجاجهم وإضرابهم عن العمل الذي بدأ منذ أكثر من 40 يومًا، وذلك اعتراضًا على تأخر إدارة الشركة بصرف رواتب العمال.

ويأتي هذا، في ظل تحذيرات خبراء إيرانيين من عودة الاحتجاجات الشعبية بقيادة الفئات العاملة، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية، التي تعانيها فئات المجتمع المختلفة، بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أخبار تهمك

الزمالك يرفع عرضه لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:47 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا