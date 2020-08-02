البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدى لـ "كورونا"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى على تخصيص منحة بقيمة سبعين مليون دولار لموريتانيا.

ونقلت الاذاعة الموريتانية، اليوم الأحد، عن جان اكلود تشاتشوانغ، مسؤول فرع موريتانيا بالبنك الدولى، أن المنحة المذكورة تأتى في إطار برنامج الدعم المالى المخصص للمساعدة للتصدى لجائحة كورونا. وأشار إلى أن البرنامج يسعى لدعم موريتانيا فى جهودها المبذولة من أجل التصدي لآثار الوباء والهادفة إلى حماية الطبقات الفقيرة من الأعباء الناجمة عن تلك الآثار من خلال إرساء دعائم قوية تمكن من عودة الحياة الطبيعية عبر دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والسماح بتعزيز الشفافية فى مجال الدين الخارجى.

واضاف ان البنك يدعم الإصلاحات الهادفة إلى صون الحياة البشرية بواسطة تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحى وعلى جعل المتطلبات الصحية المرتبطة بالجائحة فى المتناول مع خفض تكاليف المواد الاستهلاكية الأساسية، ودعم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان الشفافية فى مجال المخصصات المالية الموجهة لمكافحة الوباء وتوسيع مجال تغطية البرامج الإجتماعية، إلى جانب دعم الإصلاحات القائمة والرامية إلى تسهيل الاستفادة من القروض لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا تعزيز الشفافية في مجال تدبير الدين الخارجي.

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