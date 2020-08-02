لإنتاج خبز ناقص.. تحرير 19 مخالفة على مخابز بالإسكندرية



وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه تم تكليف الحملات الرقابية التموينية بإشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية بمتابعة المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدي المدعم وصرفه للمواطنين دون أية مشكلات أو معوقات.



كما تم المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أية مشكلات، المرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع.



وأشار إلى أنه متابعة أسواق الخضروات والفاكهة، التأكد من توافر جميع السلع والاعلان على الأسعار، المرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.





وأنه قد نتج عن هذه الحملات الرقابية، تحرير عدد 19 محضر لمخابز مخالفة مابين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو الغلق بدون إذن مسبق من التموين، وأنه لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية حتى الآن أية مشكلات أو معوقات تؤثر على الوضع التمويني العام بالمحافظة.



أخر أخبار كورونا



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



صرح محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتى تتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية فرعية يتم من خلالها متابعة القطاع التمويني بالمحافظة.