بنك ناصر الاجتماعي يوفر تمويلا للمتعافين من الإدمان بسعر عائد بسيط

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:48 م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الأجتماعي، أنه قدم تمويلا جديد" بداية جديدة" للمواطنين الذي تعافوا من الأدمان بسعر عائد بسيط، لمساعدتهم على بدأ حياتهم من جديد، وتوفير فرص عمل لهم، وسرعة اندماجهم في المجتمع.

 

ويستعرض التقرير التالي ابرز الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين للحصول على القرض وطرق سداده:

 

 

لفئات المستحقة لقرض بداية جديدة

ـ الشباب المتعافين من الإدمان، حيث يحول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق يفيد بتعافي الحالة من التعاطي، إضافة إلى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة

ضوابط وأحكام الحصول على قرض بداية جديدة

ـ يتمّ سداد القرض على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات بفائدة 10.5% سنويًا.

ـ نسبة عبء الدين، الاستقطاع من دخل المشروع الشهري 50%

ـ قيمة التمويل بحد أقصى 80 ألف جنيه

ـ المصاريف الإدارية بحد أدنى 125 جنيهًا : 0.5% من قيمة التمويل (فتح الحساب الجاري استعلام ائتماني استعلام ميداني ) تسدد نقدا بالفرع

ـ لا يقل عن 21 سنة

ـ سعر العائد السنوي الثابت 10.5%

المستندات المطلوبة للحصول على قرض "بداية جديدة"

ـ طلب الحصول على التمويل

ـ الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة

ـ إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط

- دراسة جدوى عن المشروع

ـ صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 أشهر

ـ حال أن يكون المشروع قائم يتمّ تقديم سجل تجاري، بطاقة ضريبية، رخصة النشاط

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي

ـ خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر

ـ مفردات مرتب الضامن حال توافرها

المستندات المطلوب توقيعها قبل الموافقة الائتمانية

ـ طلب الحصول على التمويل

ـ دراسة الجدوى عن المشروع

ـ الموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام مصرفي، ميداني

المستندات الضامنة المطلوب التوقيع عليها للحصول على قرض بداية جديدة

ـ تقديم ضامن متضامن من الدرجة الأولى أو الأخ والعم أو الأخت، أو تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو معاش

ـ سندات لأمر "سند إذني" غير مؤرخة سنوية أو شيكات سنوية مسطرة وغير مؤرخة بقيمة الأقساط السنوية توقيع من العميل والضامن كلا على حده

ـ التأمين ضد مخاطر عدم السداد ( ويتحمل التكلفة البنك بنسبة 0.7% سنوي

ـ التأمين على حياة العميل "يتحمل التكلفة العميل"، وحال تحويل معاش على البنك يكتفى بالتأمين على الحياة لصاحب المعاش المحول

ـ إجراء التأمين على المشروع

يأتي ذلك في إطار تحقيق أحد أهداف البنك بتوفير فرص للتشغيل والمساهمة في القضاء على أحد المشكلات الجوهرية التي تعيق نمو المجتمع وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط

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