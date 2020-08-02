شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

استقر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في جناحه بمستشفى (NYP HospitalNew York Presbyterian Hospital)، وذلك استعدادا لإجراء العملية الجراحية المقرر أن يجريها يوم الخميس المقبل، حيث صرح له الأطباء بنقله إلى الجناح الخاص به حاليُا.





كان المستشار تركى آل الشيخ، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، قد سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين، في رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.



