بسبب كورونا.. العراق يفرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين فى بابل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين فى محافظة بابل بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت الجمعة الماضية، تسجيل 3346 حالة إصابة جديدة بكورونا فى العراق، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد جراء الفيروس إلى 124609 حالات.

وذكرت الصحة العراقية فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم تسجيل تعافى 1888 حالة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء 87434 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 70 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات جراء الفيروس 4741 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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