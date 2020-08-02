أميتاب باتشان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، ابن الممثل الشهير أميتاب باتشان، خروج والده من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا، في حين يبقى هو بسبب نتائج الفحص الإيجابية.





وكان أميتاب 77 عاما قد أعلن في 11 يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى. وبعد ذلك أعلن ابنه أبهيشيك إصابته بالفيروس ونقله للمستشفى أيضا.





من جانبها، ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن أبهيشيك نشر تغريدة قال فيها " جاءت نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي سلبية وخرج من المستشفى".





وأضاف" سوف يكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة".



