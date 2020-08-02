شركات الوساطة في دبي تضيف 5074 حساب جديد

ـضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 5074 حساباً جديداً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بإضافة نحو 5161 حساباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وبحسب الرصد، وصل عدد الحسابات الجديدة خلال يوليو الماضي لنحو 754 حساباً جديداً، في مقابل نحو 855 حساباً خلال يوليو 2019. واستحوذت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 126 حساباً، فيما جاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» في المركز الثاني بعدد 123 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 79 حساباً، يليه «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» و«المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» بنحو 45 حساباً لكل منهما على حدة.

وجاءت «مينا كورب» خامساً بنحو 43 حساباً ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» 42 حساباً، ثم «أرقام سيكيوريترز» 39 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 30 حساباً و26 حساباً لــ «دار التمويل للأوراق المالية» و25 حساباً لـ «الضمان للأوراق المالية»، و20 حساباً لــ «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية».



