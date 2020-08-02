مايكروسوفت تفكر جديا في الاستحواذ على تطبيق TikTok بالولايات المتحدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:20 م
مايكروسوفت و TikTok
مايكروسوفت و TikTok
وفقًا لمصدر مقرب من شركة مايكروسوفت فإن عملاق التكنولوجيا يفكر في الاستحواذ على عمليات تطبيق TikTok في الولايات المتحدة، في صفقة سوف تمنح الشركة أرضية جديدة واسعة في عالم التواصل الإجتماعي في وقت تفكر فيه إدارة ترامب في حظر التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، مما يمنح التطبيق فرصة جديدة للأستمرار في الولايات المتحدة.

ولكن على جانب آخر لم تعلق أيًا من الشركتين رسميًا على المحادثات المحتملة، على الرغم من صدور خبر من شبكة فوكس الإخبارية عن إهتمام مايكروسوفت بالتطبيق في وقت سابق.

ويعد تطبيق TikTok من أوسع تطبيقات الصينية إنتشاراً في الولايات المتحدة، تحديداً بعد شراء شركة ByteDance الصينية لشركة Musical.ly Inc في 2017، وهو ماتراه إدارة ترامب وبعض الجهات الأمنية خطراً للأمن القومي والمواطنين لمخاوف جمع معلومات عن المواطنين الإمريكيين لصالح الصين، وهو الأمر الذي نفته الشركة في أكثر من مناسبة موضحه انه رغم وجود مقر الشركة في الصين إلا أنه نظراً للإنتشار الكبير فإن قطاع الولايات المتحدة مقره في الولايات المتحدة وتتجه الشركة لمزيد من الإجراءات لإرضاء الحكومة الأمريكية.

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