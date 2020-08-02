المغنية ناتاليا أوريرو تشكر الروس على حبهم لها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر

قالت المغنية الأمريكية اللاتينية المعروفة ناتاليا أوريرو، إنها لا تخطط للعيش في روسيا، لكنها كانت تسعى للحصول على الجنسية الروسية كتعبير عن امتنانها على حب المواطنين الروس لها.

وأضافت، في حديث صحفي تعليقا على احتمال حصولها على الجنسية الروسية: "بالنسبة لي سيكون ذلك شرفا بالطبع، لن أعيش في روسيا، لأن مكان إقامتي في الأرجنتين وفيها يدرس ابني، ولكن هذه طريقة لأشكر الروس على كل الحب الذي قدموه لي".

في 6 أغسطس، سيتم عرض فيلم وثائقي عن زيارة ناتاليا أوريرو لروسيا في 2014، حيث زارت 16 مدينة روسية وقطعت أكثر من 44 ألف كلم.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قالت أوريرو إنها شعرت منذ الزيارة الأولى بأنها قريبة جدا من الروس، وهو شعور عاطفي يصعب كثيرا التعبير عنه بالكلمات. وأشارت أيضا إلى أنها، تحرص كثيرا على الهدايا التي عملها لها المعجبون الروس بأيديهم

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