تحرير 138 محضراً وإعدام 118 كيلوجرام لحوم فاسدة بالفيوم

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تحرير 138 محضرًا، وإعدام 118 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديريات الصحة والطب البيطري، والتموين، بالاشتراك مع مباحث التموين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك، للمرور على نقاط الذبيح، ومحال الجزارة، وثلاجات بيع اللحوم، والمنشآت الغذائية، والسياحية للتأكد من إلتزامها بالاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، والتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على 213 منشأة، تم أخذ منها 315 عينة من اللحوم ومصنعات اللحوم والأغذية المتنوعة والمطهية، وأرسلت جميعها للمعامل لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.



وأضاف أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 42 محضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض الأماكن للإشتراطات الصحية، وتحرير 87 محضر جنحة صحية لعدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية، وتحرير 9 محاضر جنحة صحية لقيام بعض الباعة الجائلين ببيع مشروبات محظور تداولها فى الشارع، لافتًا إلي إعدام 118 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي للتغير في خواصها الطبيعية من حيث الرائحة واللون.



وأكد المتحدث باسم محافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كافة المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع أي مخالفة فورًا، لافتًا إلى أنه تم إتاحة الذبح داخل المجازر بالمجان والكشف على الأضحية حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا الى رصد كافة الحالات التى يتم ذبحها خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".